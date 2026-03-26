コカインを使用したとして麻薬取締法違反（使用）の罪で起訴された会社役員で人気音楽グループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告（39）が25日夜、勾留先の警視庁東京湾岸署から保釈された。保釈保証金は200万円。酒井被告はその後、自身のインスタグラムを更新し、謝罪した。「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫