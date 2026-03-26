25日、米ニューヨークのケネディ国際空港で、チェックインのための列で待つ人たち（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米運輸安全局（TSA）の幹部は25日、全米の空港の保安検査で混乱が続いていることを巡り、6月開幕のサッカーW杯北中米3カ国大会に影響を及ぼしかねないと警告した。国土安全保障省のつなぎ予算が失効して検査を担当するTSA職員が不足し、一部の空港では検査に数時間かかっている。米メディアが伝えた。TSA幹