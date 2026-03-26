大垣日大―山梨学院7回裏山梨学院2死満塁、石井が中前に勝ち越しの2点打を放ちガッツポーズ。投手太田＝甲子園選抜高校野球大会第8日は26日、甲子園球場で2回戦が行われ、山梨学院と英明（香川）が準々決勝へ勝ち進んだ。山梨学院は大垣日大（岐阜）に3―1で競り勝ち2年ぶりのベスト8。七回に石井の2点適時打で勝ち越した。英明（香川）は6―3で東北（宮城）の追い上げをかわし、夏を含め初の8強入りとなった。悪天候だっ