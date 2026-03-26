フランス・パリの中心部にある高級ホテル「ル・ブリストルパリ」で25日、火災が発生し、従業員2人が軽傷です。【映像】火災現場周辺の様子パリ中心部にあるホテル「ル・ブリストルパリ」で25日午前11時頃、火災が発生しました。火はすぐに消し止められましたが、消火にあたった従業員2人が軽傷で、ホテルの宿泊客や従業員らおよそ400人が一時、外に避難しました。「ル・ブリストルパリ」は、フランス大統領府から歩いて1分ほ