■第98回選抜高校野球大会2回戦大垣日大 1ー3 山梨学院（26日、阪神甲子園球場）23年のセンバツ以来、3年ぶり2度目の全国制覇を狙う山梨学院（山梨）は大垣日大（岐阜）に逆転勝利し、ベスト8進出を決めた。エース・菰田陽生（3年）が怪我で不在となったこの試合は1ー1の同点で7回、2死満塁から1番・石井陽昇（3年）が2点タイムリーを放ち勝ち越しに成功。投げては先発・渡部瑛太（2年）の9回途中1失点の好投、2人目・木田倫大