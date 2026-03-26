紅海とアデン湾、インド洋を結ぶバブルマンデブ海峡の空撮写真/Gallo Images/Orbital Horizon/Copernicus Sentinel Data 2021/Getty Images（CNN）米国とイスラエルがイランの島々に対して軍事行動を起こしたり、海軍作戦を通じてイランに圧力をかけようとしたりした場合、イラン政府はイエメン沖のバブルマンデブ海峡周辺を含む新たな戦略的戦線を開く可能性がある。イランの軍事筋が警告した。バブルマンデブ海峡は紅海とアデン