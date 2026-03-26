首都直下地震などの大規模災害に備え、家族で防災を学ぶイベント「武蔵小杉☆防災フェスティバル」が２８日、川崎市中原区のこすぎコアパークなどで開かれる。入場無料。防災リュックの中身や非常時に必要なものが学べる「巨大防災すごろく」をはじめ、がれきの破砕や切断などの救急活動に対応する「中原震災工作車」の搭乗体験や防災グッズの展示もある。また会場では、災害時に市町村が緊急で立ち上げる「ＦＭラジオ局」を