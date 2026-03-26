Appleの研究チームが、既存のAIモデルよりもはるかに小さなサイズでより正確で詳細な画像の説明文を作成できるAIモデル「RubiCap」を開発しました。RubiCap: Rubric-Guided Reinforcement Learning for Dense Image Captioning - Apple Machine Learning Researchhttps://machinelearning.apple.com/research/rubicapApple-trained AI captions images better than models 10× its size - 9to5Machttps://9to5mac.com/2026/03/25/