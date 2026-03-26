オンライン掲示板のRedditで、AIボットを特定するための新たな取り組みが進められています。今後は「不審な動作」を行うユーザーに人間であることの証明が求められるようになるとのことです。Humans welcome (bots must wear name tags) byu/spez inu_spezReddit accounts with ‘fishy’ bot-like behavior will soon need to prove they’re human | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/900363/reddit-human-verification-b