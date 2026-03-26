AppleはGoogleとGeminiの使用に関する複数年契約を締結し、iPhoneやMacに搭載されるAIシステム「Apple Intelligence」にGeminiを採用するといわれています。AppleがGeminiへの完全なアクセス権を持ち、Siriやその他のAI機能向けにモデルをカスタマイズできると新たに報じられています。Apple Can ‘Distill’ Google’s Big Gemini Model - The Informationhttps://www.theinformation.com/newsletters/ai-agenda/apple-can-distil