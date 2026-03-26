人気９人組ガールズグループ・ＮｉｚｉＵの公式キャラクター「ＮＩＺＯＯ」と遊ぶ体験型エンタテインメント「ＮＩＺＯＯＧＡＲＤＥＮ〜Ｗｅｎｉと不思議なこんぺいとう〜」が、期間限定となる４月２８日から７月２日に、東京・東京ドームシティＧａｌｌｅｒｔＡａＭｏで開催されることが発表された。来場者はＮＩＺＯＯのぬいぐるみを専用デバイス付きのケースに入れて持ち歩き、ＷｉｔｈＵ（ファンの総称）を象徴する新キ