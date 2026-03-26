岡山県岡山市にある西大寺で行われている「西大寺会陽（裸祭り）」は、締め込み姿の男性が観音院の本堂に大勢密集し、2本しかない「宝木（しんぎ）」を奪い合うという独特なお祭りです。 先月21日に行われた西大寺会陽には、約1万人の男性が参加して宝木を奪い合いました。その際に事故が起き、男性3名が意識不明の重体となり、本記事執筆時までにそのうち2名が亡くなったとの報道がなされています。 本記事では、西大寺会陽の主