【モデルプレス＝2026/03/26】タレントの辻希美が3月25日、自身のInstagramストーリーズを更新。打ち合わせに同行した第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの様子を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「まんまる頭が可愛すぎる」0歳5子が打ち合わせに参加する様子◆辻希美「夢もサンプルチェック」打ち合わせの様子公開辻は「しまむら打ち合わせ」とコメントを添え、ピンクの洋服にピンクのスタイをつけた夢空ちゃんの写真を投稿。床に座