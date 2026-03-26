【モデルプレス＝2026/03/26】元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が3月25日、自身のInstagramを更新。ふっくらとしたお腹が際立つワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】妊娠中の31歳元フジアナ「だいぶ大きくなって」ふっくらお腹際立つタイトなワンピース姿◆久慈暁子、お気に入りのマタニティコーデを公開久慈は「Black dress」「＃マタニティコーデ」と記し、最近よく着ているというお気に入りのコーディネートを