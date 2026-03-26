日経賞の攻略POINT 【アメリカＪＣＣ組】カギは前走の４角位置４角先頭なら◎ アメリカJCC 組のポイントとなるのが前走の４角位置。 前走が４角５番手以内だと［2・3・2・6］で複勝率54％と、かなり好走確率が高くなるが、その中でも前走で４角先頭だった馬は③③②着とすべて好走している。 また、前走３～５着馬が［1・3・2・3］と頻繁に好走している。 日経賞過去10年のデータ