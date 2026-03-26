シカゴ・カブスはどんなチーム？ シカゴ・カブスは、ナショナルリーグ中地区に所属する歴史ある球団だ。本拠地は1914年開場のリグレー・フィールドで、伝統と熱狂的なファン文化で知られている。 ワールドシリーズ制覇は1907年、1908年、2016年の計3回。特に2016年は108年ぶりの世界一として大きな話題になった。ナショナルリーグ優勝は通算17回、地区優勝は8回を数える。 長い歴史