トランプ大統領が側近に「今後数週間以内」にイラン戦争終結させたい意向を伝える WSJによると、トランプ米大統領はイランとの戦争長期化は避けたいとして側近らに今後数週間以内に戦争を終結させたいとの意向を伝えたという。 トランプ氏は戦争は最終段階にあると考えており、4週間～6週間というタイムラインを堅持するよう側近に指示。 ただ、トランプ氏には戦争終結させるための容易な選択肢がなく、和平交渉も