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東京時間10:16現在 東京金先物FEB 27月限（TOCOM） 1グラム＝23973.00（-75.00-0.31%） ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4567.20（-18.30-0.40%） ※東京金先物は5分程度の遅れ イラン紛争の終結期待が見られるも、警戒感も残り、小幅安圏