２１日、上海市中信泰富広場に展示されたレゴ作品「清明上河図」。（上海＝新華社記者／劉穎）【新華社上海3月26日】中国上海市静安区南京西路の商業エリアでこのほど、「上河春機大展」と題したアートイベントが開かれ、南京西路の約2.3キロの都市空間に芸術作品6点（組）が展示された。目玉となったのは「レゴ認定プロビルダー」の称号を持つ洪子健（こう・しけん）さんが北宋時代の絵画「清明上河図」を基に制作した全長26.