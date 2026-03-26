休憩する「珍珍」。（１月１８日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都3月26日】中国四川省のパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で1月中旬、米国から返還されたパンダの「珍珍（ジェンジェン）」がうつぶせになって休憩する姿が撮影された。