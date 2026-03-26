２５日、ガファロワ氏と会談する趙楽際氏。（ボアオ＝新華社記者／李濤）【新華社ボアオ3月26日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員長は25日、海南省瓊海（けいかい）市博鰲（ボアオ）鎮で、ボアオ・アジアフォーラム2026年年次総会出席のため訪中したアゼルバイジャンのガファロワ国民議会議長と会談した。