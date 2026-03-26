山梨学院３―１大垣日大（２回戦＝２６日）山梨学院（山梨）が逆転勝ちし、２年ぶりの８強入りを決めた。１点を追う六回、金子の適時打で追い付き、七回に石井の２点適時打で勝ち越し。先発の渡部が九回途中まで１失点と好投し、継投で逃げ切った。大垣日大（岐阜）は一回に竹島のソロで先制したが、その後は２安打に抑えられた。