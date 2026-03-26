【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグのカブスは２５日、右膝を痛めている鈴木が１０日間の負傷者リスト（ＩＬ）に入ったと発表した。２２日にさかのぼって適用される。鈴木はワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）準々決勝で負傷した。パドレスも松井の１５日間のＩＬ入りとダルビッシュの制限リスト入りを発表。松井は左脚を痛めてＷＢＣメンバーを辞退し、ダルビッシュは昨年１０月に右肘を手術していた。