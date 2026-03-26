通勤する人たち＝1月、JR東京駅前第一生命保険は26日、将来なりたい職業の2025年度のランキングを発表した。小中高生の男子、中高生の女子は「会社員」が首位となった。第一生命は「お父さんやお母さんの背中を見て、『働く大人』への信頼感が育まれた結果だ」とみている。小学生女子は「パティシエ」だった。高校生男子では「投資家」が9位と初めてランクインした。高校生女子では3位の「看護師」や6位の「美容師・ヘアメーク