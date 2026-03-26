◇NBAレイカーズ137ー130ペイサーズ（2026年3月25日ゲインブリッジ・フィールドハウス）レイカーズは25日（日本時間26日）に敵地でペイサーズと対戦。第1Qからレブロン・ジェームズとブロニー・ジェームズの“親子共演”が実現した。試合ではルカ・ドンチッチが43得点の大活躍で何とか逃げ切って勝利。敵地6連戦を白星で締めた。敵地6連戦中のレイカーズ。前回の試合となった23日（同24日）の敵地ピストンズ戦では、接戦