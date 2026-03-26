俳優杉浦太陽が２５日にＡＢＣテレビで放送された「これ余談なんですけど…」に出演し、長女の希空が反抗期のときを振り返って涙を流した。番組では、子育てエピソードなどを語る企画を実施した。杉浦はインフルエンサーなどとして活躍する長女の希空について「ちょうど１８歳なんですけど、中学校１年とか小６くらいのときに反抗期、思春期になって」と振り返った。「で、男の人、パパが無理ってなった時期が２年くらいあって