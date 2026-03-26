２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル高・円安で推移している。 ２５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４７銭前後と前日に比べ８０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。イラン国営放送が「米国が提示した停戦案をイランは拒否する」と報じ、有事のドル買いに押し上げられる形で一時１５