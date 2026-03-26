ＪＶＣケンウッドはしっかり。２５日取引終了後、３月３１日付で２４３万５４００株（発行済み株式総数の１．４８％）の自社株を消却すると発表した。２月に自社株買いの実施と、それによって取得した株式の消却方針を発表しており、これに基づくもの。 出所：MINKABU PRESS