テクノホライゾンがしっかり。同社は２５日の取引終了後、ＡＩサーバーやデータセンターに搭載される高多層・高密度のプリント基板のバックドリル加工に対し、量産ラインでの全数検査に対応可能な自動Ｘ線検査装置の新製品開発に関する契約をニデック傘下のニデックアドバンステクノロジーと締結したと発表。これを手掛かりとした買いが入ったようだ。 ニデックアドバンステクノロジー