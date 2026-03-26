「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、アミタホールディングスが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ２６日の東京市場で、アミタＨＤは大幅続伸。ホルムズ海峡の事実上の閉鎖でナフサの調達難が懸念されていることや、４月から再生資源の利用を義務付けた改正資源有効利用促進法が施行されることで、廃棄物の減量やリサイクルを手掛ける同社への関心が高まって