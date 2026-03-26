出生数の増加傾向が続く韓国で、人口の自然減少幅が4年ぶりに最低水準まで縮小した。【関連】「地球上で真っ先に消え去る国は韓国」…“人口絶壁”の原因は？減少のスピードが緩やかになったことで、国内では人口が再び自然増に転じる「ゴールデンクロス」の可能性も取り沙汰されている。ただし、少子高齢化という構造的な要因が続いているため、一時的な回復が長期的な増加曲線を描くかどうかは不透明とされている。3月26日、国家