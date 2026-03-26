朝晩はまだまだ寒いですが、少しずつ春の気配を感じつつある今日この頃。こうなってくると、春らしい食事が楽しくなってきますよね。一方で、この時期は花粉症に悩まされていて、どうにか症状を和らげたいと悩んでいる人も…。筆者もそのうちの一人です。【画像を見る】キャベツ＆とり肉は相性抜群！「とりももとキャベツのバター焼き煮込み」『３分クッキング』2026年4月号の巻頭特集は「キャベツで腸活おかず」。その中に、気に