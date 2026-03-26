WBCで韓国代表のチアリーダーを務めたソ・ヒョンスクが、健康的な美スタイルを披露して話題だ。【写真】ソ・ヒョンスク、視線強奪のチャイナドレス姿ソ・ヒョンスクは最近、自身のインスタグラムを更新。「私、やりました！広告モデル！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、白を基調としたブラトップとショートレギンスにグレーのニーハイソックスを合わせたソ・ヒョンスクが、サングラスを着用し