【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『日曜日の初耳学』の放送開始10周年を記念した「初耳学フェス2026 ～春に聴きたい曲で『今』をポジティブに～」が、3月25日、国立代々木競技場 第一体育館にて開催。 会場を埋め尽くした1万人の観客とU-NEXTの配信視聴者が見守るなか、豪華アーティストによるパフォーマンスと番組ならではの濃密なトークが繰り広げられた。 ■華やかな開幕！レギュラ&#