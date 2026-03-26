【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERのYEONJUN（ヨンジュン）が、『ELLE Japon（エル・ジャポン）』5月号特別版（3月27日発売）の表紙に初登場する。 ■YEONJUNがエル デジタル限定インタビューや動画企画にも登場！ 「ミュウミュウ」春夏コレクションをまとい、TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが特別版表紙と「ELLE MEN」に登場。 5人組グループでの鮮烈なデビューから7年、成熟した