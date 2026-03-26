この記事をまとめると ■ヤマハ発動機はトヨタの名機開発に長年深く関与してきた ■直4からV10まで幅広い高性能エンジンを手がけてきた実績をもつ ■フォードやボルボなど他メーカーにも技術供給を行っている トヨタとヤマハのタッグは数多くの名機を生み出してきた トヨタのスポーツツインカム（DOHC）エンジンにヤマハ発動機が深くかかわっていることはクルマ好きにとっては周知の事実だろう。 その美しいエキゾーストノート