麻薬取締法違反（使用）の罪で東京地検に起訴された、XGの元プロデューサーであるSIMONこと酒井じゅんほ被告（39）が25日、自身のインスタグラムを更新し、謝罪コメントを発表した。【画像】酒井じゅんほ（SIMON）被告 謝罪文【全文】酒井被告は「皆様へ」と題した文章を掲載し、「この度は、私の身勝手な行動により、関係者の皆様、ファンの皆様をはじめ、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上