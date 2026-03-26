俳優の中尾明慶が、26日放送のTBS系『プチブランチ』（月〜木前9：55※関東ローカル）に出演。最終回を迎え、最後のあいさつで涙を見せた。【画像】中尾明慶がオススメした無印良品の人気商品2022年10月にスタートし、3年半にわたり放送してきた同番組。この日の放送では、中尾、南明奈、アルコ＆ピース・平子祐希、ちょんまげラーメン（田渕章裕・きむ）、小林麗菜、同局・野村彩也子アナウンサーという“プチブラ”メンバ