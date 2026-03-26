「選抜高校野球・２回戦、山梨学院３−１大垣日大」（２６日、甲子園球場）山梨学院が逆転で接戦を制し、昨夏に続き２季連続の８強進出を決めた。２２日の１回戦・長崎日大戦で左手首付近を骨折したプロ注目の二刀流・菰田陽生投手（３年）は欠場し、ベンチから大声を出し続けて仲間を鼓舞した。試合後は笑顔で校歌を斉唱した。打線は１点を追う六回、四球と安打で無死一、三塁の好機をつくると、３番・金子の中前適時打で