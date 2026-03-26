取材に応じるホワイトソックス・村上＝ミルウォーキー（共同）【ミルウォーキー共同】米大リーグ、ホワイトソックスの村上宗隆内野手が25日、メジャー1年目の開幕戦となるブルワーズ戦を翌日に控えてミルウォーキーで取材に応じ「すごいわくわくしている。チームのために全力を尽くしたい」と引き締まった表情で話した。この日は一塁での守備練習や、フリー打撃をこなした。日本代表として出場したWBCで緊張感あふれる戦いをす