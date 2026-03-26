関西演劇企画第2弾の舞台小説『奇喜怪快（ききかいかい）』が25日、大阪城公園のCOOL JAPAN PARK OSAKA SSホールで開幕。お笑いコンビ・2丁拳銃（小堀裕之、川谷修士）が大阪で“激変”した姿を披露した。【写真】怖っ…2丁拳銃・小堀の“人ならざる”姿ミニスカ＆ルーズソックスのキャラも登場関西演劇企画は、話題のテレビドラマや映画から着想を得たオリジナル舞台を届けるプロジェクト。第2弾『奇喜怪快』は、小泉八雲の