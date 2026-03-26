ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）に開幕戦に先発する投手３０人をランク付けし、トップ１０を発表した。ドジャースの山本由伸投手（２７）は４位だった。「山本投手の今後のキャリアがどうなろうとも、彼は間違いなく１０月の伝説（厳密には１１月の伝説でもある）だ」と前置きすると、２年連続で務める大役が珍しい記録であることを紹介した。「彼は、地区制時代（１９６９年以降）でワールドシリーズ最後の打者を打