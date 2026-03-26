ゆったりしたワンピースは楽に過ごせる一方で、「着られて見えそう」「シルエットがぼんやりしそう」と感じることも多いのでは。そんな人におすすめなのが「ベルト付きワンピース」。ウエストマークすることでメリハリが生まれ、すっきりとした印象をアシストします。今回は【ZARA（ザラ）】で見つけた、40・50代にも取り入れやすそうなベルト付きワンピをご紹介。着映えもスタイルアップも叶いそうな一枚が見つ