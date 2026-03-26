サッカー・フランスリーグのモナコに所属するＭＦ南野拓実が２６日までに自身のＳＮＳを更新した。昨年１２月、試合中に左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂の大けがを負った南野は、自身のインスタグラムにリハビリ中の４枚の写真を投稿し「より強くなって戻ってきたいと思います。沢山のメッセージありがとうございます。」と思いもつづった。南野は昨年１２月２１日に２―１と勝利したフランス杯、オセール戦で前半３６分に