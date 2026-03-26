◆センバツ第８日▽２回戦東北―英明（２６日・甲子園）第２試合では東北（宮城）が英明（香川）と対戦する。東北が勝てば、ダルビッシュ有（現・パドレス）を擁した２００４年の第７６回大会以来、２２年ぶり６度目のベスト８となる。東北の先発は右腕の和泉寛太（３年）。５―１で勝利した帝京長岡（新潟）との１回戦では左腕の金沢龍希（３年）が先発し、計４投手の継投で逃げ切った。一方の英明は、冬場は各選手が打撃