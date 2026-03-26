赤磐警察署 岡山市の寺に侵入し仏具を盗んだとして、兵庫県姫路市の自称会社員の男（58）が25日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2026年3月25日午後1時ごろ、岡山市東区瀬戸町鍛冶屋の寺に侵入し、本堂から仏具2点（妙鉢と引鏧、時価計5万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 警報で気付いた住職がモニターの映像を確認して110番通報し、駆け付けた警察が岡山県備前市