女優のキム・ジウォンが、ボブヘアへの変身で一層スリムになったビジュアルを披露し、視線を引きつけた。25日、キム・ジウォンを担当するメイクアップアーティストは、自身のSNSを通じて「ブルガリのイベントに行く前。今日は白雪ボブ」というコメントを添えて動画を公開した。公開された動画には、ボブスタイルに変身したキム・ジウォンの姿が収められている。ブラックカラーのシフォンドレスを着用し、童話の中のプリンセスを連