ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）の所属事務所ADOR（アドア）が、専属契約解除を通知したメンバーのダニエルとミン・ヒジン前代表（現ooak records代表）らを相手取って提起した430億ウォン（約46億円）規模の損害賠償請求訴訟が26日に始まる。26日、法曹界によると、ソウル中央地方法院（地裁に相当）民事合議31部（部長ナム・インス）は同日午前10時、ADORがダニエルとその家族1人、ミン氏を相手取り起こした損害賠償