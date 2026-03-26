BTS（防弾少年団）の光化門（クァンファムン）公演に関する投稿にガソリンを投擲（とうてき）するというコメントを残した50代の男が、拘束状態で検察に送致された。ソウル道峰（ドボン）警察署は25日、公衆脅迫の疑いを受ける50代の男Aを同日、拘束送致した。Aは19日、ソーシャルメディア（SNS）に投稿された「BTS光化門公演の交通規制情報」の書き込みに「ペットボトルにガソリンを入れて投げてやる」という内容のコメントを作成