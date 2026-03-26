米国のマクドナルドがネットフリックスと提携し、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ（以下、ケデハン）』関連商品を販売する。25日（現地時間）、マクドナルドとネットフリックスは、31日から米国内のマクドナルド店舗で『ケデハン』コラボ商品を販売すると明らかにした。メニューは期間限定で販売される予定だ。マクドナルドは、「HUNTR／X（ハントリックス）メニュー」と「Saja Boys（サジャボーイズ）メニュー」の計2種類を